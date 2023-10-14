فرنسا تحسم القمة بالفوز على هولندا بثنائية في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب فرنسا فوزًا مهمًا أمام نظيره هولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "أمستردام أرينا"، وذلك في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

ويحتل فرنسا بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ست مباريات، فيما يحتل هولندا المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراتين.

أحداث مباراة فرنسا وهولندا في تصفيات يورو 2024

سجل كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح فرنسا في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من جوناثان كلاوس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها مبابي من على حدود منطقة الـ6 ياردات بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح فرنسا في الدقيقة 53، بعد تبادل التمريرات بينه وبين ثيو هيرنانديز، أنهاها مبابي بتسديدة ساقطة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص كويليندشي هارتمان الفارق لصالح هولندا في الدقيقة 83، بعد توغله بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد كرة قوية بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

