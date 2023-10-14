نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يسجل ثنائية ويقود البرتغال للفوز على سلوفاكيا والتأهل إلى تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز أمام نظيره سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "دو دراجاو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

ويحتل البرتغال بعد هذا الفوز صدارة المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في سبع مباريات، فيما يحتل منتخب سلوفاكيا وصافة المجموعة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين.

أحداث مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات يورو 2024

سجل جونسالو راموس أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 18، بعد عرضية من برونو فيرنانديز إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها راموس برأسية رائعة، سكنت الشباك في أسفل منتصف المرمى.

وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء، نفذها رونالدو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص دافيد هانكو الفارق لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 69، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز كريستيانو رونالدو التقدم بالهدف الثالث لصالح البرتغال والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 72، بعد عرضية أرضية من برونو فيرنانديز من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها رونالدو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز ستانسيلاف لوبوتكا الهدف الثاني لصالح سلوفاكيا في الدقيقة 80، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس دييجو كوستا.