أحمد جودة - القاهرة - السكة الحديد يهزم كفر سعد بثلاثية نظيفة لكرة القدم النسائية

فاز فريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي السكة الحديد على فريق كفر سعد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة الحديد بدورى القسم الثاني.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدفين ريم عبد الواحد

وأضافت ندى فوده الهدف الثالث في الشوط الثاني.



ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبى من..



ك/ ابراهيم محمد مدير فنى

ك/مريم احمد مدرب عام

ك/ خالد مصطفى مدرب حراس مرمى

ك/ فهمي عثمان اخصائي علاج طبيعي

ك/ رحاب بصير المشرف العام على القطاع

ك/ هناء على مدير إدارى

ك/ محمد الجندي مدير فنى القطاع

ك/شروق نبيل مدير شؤون اللاعبات

ك/ سيد زكريا معد بدنى

ك/ سيد ابو السعود مدير الاكاديميات ومشرف الناشنات