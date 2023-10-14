نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسم الله الرحمن الرحيم".. رونالدو ينطقها قبل ركلة الجزاء.. لماذا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل، قبل أن يحرز ركلة جزاء منتخب بلاده، في المباراة التي أقيمت بين منتخب البرتغال ونظيره سلوفاكيا، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المجموعة العاشرة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

رونالدو ينطق التسمية

رونالدو أثار الجدل بنطقه "بسم الله الرحمن الرحيم"، وقال رونالدو في لقطة مختلفة: “بسم الله الرحمن الرحيم”، وهي جملة تنتمي للمسلمين قبل بداية عمل أي شئ، حيث أنه كررها مرتين، وهذا جعل الجماهير في دهشة شديدة.

بدأ الجميع يتسآل بعد هذه اللقطة، هل الخطوة القادمة دخول رونالدو الإسلام، خاصة بعد دعم چورجينا صديقته لأهل فلسطين في الأحداث الراهنة، والحرب القائمة بين غزة وإسرائيل.

أصبحت مشاركة نجم البرتغال رقم 200، مع منتخب البرتغال كأكثر اللاعبين في العالم خوضًا للمباريات دوليًا.