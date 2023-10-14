تشيلسي يخالف البريميرليج برسالة دعم إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري، يوضح فيه موقفه بخصوص القضية الفلسطينية مع الكيان الصهيوني.

تشيلسي يدعم إسرائيل

ونشر تشيلسي بيان على موقع التواصل الاجتماعي الرسمي للنادي "إكس": "يشعر نادي تشيلسي لكرة القدم بحزن شديد بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح بعد هجمات نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل".

وأضاف: "نقف مع الجالية اليهودية في لندن وفي جميع أنحاء العالم في مواجهة المد المتصاعد لمعاداة السامية، والذي قمنا بحملات ضده منذ فترة طويلة".

واختتم البيان: "سوف ننضم إلى زملائنا في أندية الدوري الإنجليزي في تذكر كل الأرواح البريئة التي فُقدت في إسرائيل وغزة في الأيام الآخيرة في ملعب ستامفورد بريدج عندما نلعب مع أرسنال".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره آرسنال مساء السبت المقبل، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مواجهتين، وخسر في 3 مباريات.