نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الدنمارك ضد كازاخستان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم نظيره منتخب كازاخستان مساء اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 على ملعب "باركن"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2024.

ويحتل الدنمارك وصافة المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يتصدر منتخب كازاخستان صدارة المجموعة بنفس عدد الأهداف متقدمًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة الدنمارك ضد كازاخستان في تصفيات يورو 2024

تبدأ أحداث مباراة الدنمارك وكازاخستان اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك ضد كازاخستان في تصفيات يورو 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الدنمارك ضد كازاخستان مساء اليوم السبت، عبر قنواتها المشفرة.