تردد القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك ضد كازاخستان اليوم السبت

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم الفجر الرياضي، خلال السطور التالية، تردد القنوات الناقلة للمباراة التي ستجمع بين منتخبي الدنمارك وكازاخستان مساء اليوم السبت 14-10-2023 في سابع جولات دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

ويحتضن ملعب "باركن"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخبي الدنمارك وكازاخستان، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة الدنمارك أمام كازاخستان في تصفيات يورو 2024

تنطلق صافرة البداية لمباراة الدنمارك وكازاخستان اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك أمام كازاخستان في تصفيات يورو 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الدنمارك ضد كازاخستان مساء اليوم السبت، عبر قنواتها المشفرة.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.