انت الان تتابع خبر كرستيانو رونالدو يصعق عشاقه في جميع أنحاء العالم ويكشف بشكل نهائي عن موعد اعتزاله ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفادت مصادر مُطلعة أن نجم وقائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قام بتغيير خطته حيال موعد نهاية مسيرته الكروية، حيث ينوي مواصلة لعب كرة القدم حتى عام 2027، بعد أن كان ينوي الاعتزال دوليًا عقب نهاية بطولة أمم أوروبا 2024.

وأشارت إلى أن رونالدو يريد أن يُجدد عقده مع نادي النصر لأربعة مواسم أخرى؛ من أجل تحقيق هدفه، باللعب في كأس العالم 2026 برفقة المنتخب البرتغالي، الأمر الذي سيجعل “الدون” ثاني لاعب في التاريخ، يخوض 5 نسخ مونديالية، إلى جانب المكسيكي رافا ماركيز.

يُذكر أن رونالدو يعيش فترة مميزة مع “العالمي” هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، برصيد 10 أهداف مع تقديم 5 تمريرات حاسمة، ويحتل ناديه النصر المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 19 نقطة، أي بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.