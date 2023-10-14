نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 في تصفيات يورو 2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 في تصفيات يورو 2023 والقنوات الناقلة، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة والتي سوف نستعرضها لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي"، في بعض السطور التالية.

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023

أوكرانيا ضد مقدونيا الشمالية.. عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

أيرلندا الشمالية ضد سان مارينو.. عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

بلغاريا ضد ليتوانيا.. عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

سلوفينيا ضد فنلندا.. عند تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

إيطاليا ضد مالطا.. عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

المجر ضد صربيا.. عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الدنمارك ضد كازاخستان.. عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لتصفيات اليورو

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع bein sports.