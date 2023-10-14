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أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن ماهي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024، وذلك لمعرفة طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباريات من المنزل بأقل تكلفة مجانا ودون تشفير أو تقطيع عبر شاشات التليفزيون.

مباريات اليوم السبت

أوكرانيا ضد مقدونيا الشمالية

أيرلندا الشمالية ضد سان مارينو.

بلغاريا ضد ليتوانيا

سلوفينيا ضد فنلندا

إيطاليا ضد مالطا

المجر ضد صربيا

الدنمارك ضد كازاخستان.

ماهي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات يورو 2024

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع عبر شاشات التليفزيون والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.