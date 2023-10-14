نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات يورو 2024 قبل مباريات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة عن ترتيب مجموعات يورو 2024 قبل مباريات اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب مجموعات يورو 2024 قبل مباريات اليوم السبت، والتي من المنتظر أن يشهد مباريات من العيار الثقيل لعل أبرزها منتخب إيطاليا ضد مالطا.

ترتيب مجموعات أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى

1- إسكتلندا: 15 نقطة.

2- إسبانيا: 12 نقطة.

3- النرويج: 10 نقاط.

4- جورجيا: 4 نقاط.

5- قبرص: 0 نقاط.

المجموعة الثانية

1- فرنسا: 18 نقطة.

2- اليونان: 12 نقاط.

3- هولندا: 9 نقاط.

4- أيرلندا: 3 نقاط.

5- جبل طارق: 0 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا: 13 نقطة.

2- إيطاليا: 7 نقاط.

3- أوكرانيا: 7 نقاط.

4- شمال مقدونيا: 7 نقاط.

5- مالطا: 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- تركيا: 13 نقطة.

2- كرواتيا: 10 نقاط.

3- أرمينيا: 7 نقاط.

4- ويلز: 7 نقاط

5- لاتفيا: 3 نقاط.

المجموعة الخامسة

1- ألبانيا: 13 نقطة.

2- بولندا: 9 نقاط.

3- التشيك: 8 نقاط.

4- مولدوفيا: 8 نقاط.

5- جزر فارو: نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1- بلجيكا: 16 نقطة.

2- النمسا: 13 نقطة.

3- السويد: 6 نقاط.

4- أذربيجان: 4 نقاط.

5- إستونيا: نقطة واحدة.

المجموعة السابعة

1- المجر: 10 نقاط.

2- صربيا: 10 نقاط.

3- الجبل الأسود: 8 نقاط.

4- بلغاريا: نقطتين.

5- ليتوانيا: نقطتين.

المجموعة الثامنة

1- سلوفينيا: 13 نقطة.

2- الدنمارك: 13 نقطة.

3- فنلندا: 12 نقطة.

4- كازخستان: 12 نقطة.

5- أيرلندا الشمالية: 3 نقاط.

6- سان مارينو: 0 نقاط.

المجموعة التاسعة

1- سويسرا: 14 نقطة.

2- رومانيا: 13 نقطة.

3- إسرائيل: 11 نقطة.

4- كوسوفو: 7 نقاط.

5- بيلا روسيا: 5 نقاط.

6- أندورا: نقطتين.

المجموعة العاشرة

1- البرتغال: 21 نقطة.

2- سلوفاكيا: 13 نقطة.

3- لوكسمبورج: 11 نقطة.

4- البوسنة والهرسك: 9 نقاط.

5- آيسلندا: 7 نقاط.

6- ليختنشتاين: 0 نقاط.