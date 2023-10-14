نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج الودية والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء الوطن العربي، عن موعد مباراة منتخب المغرب ضد نظيره ساحل العاج الودية خلال الأجندة الدولية الحالية وايضا القنوات الناقلة، لذلك نستعرض لكم زوار موقع "الفجر الرياضي" من خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن تلك الموضوع.

ماهو موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج الودية؟

موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج، هو اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، ويستضيف ملعب استاد الحسن واتارا أحداث المواجهة النارية التي ستجمع بين المنتخبين، حيث يدخل كلا الطرفين تلك اللقاء من أجل تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث، وذلك ضمن منافسات المبارايات الودية بين المنتخبات.

توقيت متابعة مباراة المغرب ضد ساحل العاج الودية

تنطلق صافرة بداية أحداث المواجهة النارية بين المنتخبين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت موريتانيا، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ساحل العاج الودية

يبحث قطاع عريض من الجمهور عن القنوات الناقلة التي ستنقل مباراة المغرب وساحل العاج الودية، وأعلنت قناة المغربية الرياضية نقل أحداث المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ويتولى مهمة التعليق المعلق الرياضي هشام فرج.