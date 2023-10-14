نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة ساحل العاج الودية اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة ساحل العاج وذلك ضمن منافسات وديات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستضيف ملعب استاد الحسن واتارا أحداث المواجهة النارية التي ستجمع بين المنتخبين، المقرر إقامتها اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر، في إطار منافسات وديات المنتخبات.

تنطلق صافرة بداية أحداث المواجهة النارية بين المنتخبين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت موريتانيا، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة ساحل العاج الودية اليوم السبت

حراسة المرمي:- ياسين بونو.

خط الدفاع:- سايس، مزراوى، أكرد، حكيمي.

خط الوسط:- أمرابط، أوناحي، الخنوس.

خط الهجوم:- بوفال، زياش، النصيري.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد ساحل العاج الودية

أعلنت قناة المغربية الرياضية نقل أحداث المواجهة المرتقبة بين منتخب المغرب ضد ساحل العاج، ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي هشام فرج.