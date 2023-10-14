نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الارجنتين القادمة في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم؛ في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب بيرو، في المباراة القادمة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب الأرجنتين قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره بارجواي، بهدف نظيف؛ في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي مونديال 2026.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين ضد بيرو في تصفيات مونديال 2026

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب بيرو، في المباراة القادمة؛ يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري الموافق الأربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم، برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد منتخب بيرو في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الأرجنتين وبيرو

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.