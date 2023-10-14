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أحمد جودة - القاهرة -

استقر كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كازاخستان مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "باركن" في الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة الدنمارك وكازاخستان في تصفيات يورو 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الدنمارك وكازاخستان اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الدنمارك المتوقع لمواجهة كازاخستان في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: كايير، كريستنسين، فيسترجارد، مايلي فاس.

خط الوسط: هويبيرج، ديلاني، يوسف بولسن، دامسجارد.

خط الهجوم: برايثوايت، راسموس هويلوند.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وكازاخستان في تصفيات يورو 2024

تذاع مباراة منتخب الدنمارك ضد كازاخستان مساء اليوم السبت 14-10-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.