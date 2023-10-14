نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الإسماعيلي يوافق على تجديد تعاقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبلغ محمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلي مجلس إدارة بالموافقة على تجديد تعاقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

محمد فوزي يوافق على تجديد تعاقده

وجاء هذا القرار بناء على طلب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الذي يرغب في تجديد التعاقد مع محمد فوزي لإنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

يواصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد بعد القادم على ستاد الإسماعيلية.

