عاجل.. استبعاد تونالي وزانيولو عن منتخب إيطاليا بسبب المراهنات

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب الوسط ساندرو تونالي والمهاجم نيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الوطني على خلفية فتح تحقيق في مراهنات رياضية غير مشروعة.

استبعاد تونالي وزانيولو عن منتخب إيطاليا

وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاما) وزانيولو (24) اللذين يخوضان غمار الدوري الإنجليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا تواليًا، بالتحقيق الذي يستهدفهما في مركز تدريب الـ "سكوادرا أتزوري" في كوفرتشانو.

وسيغيب اللاعبان عن مباراتي المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، في تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام مالطا السبت وإنجلترا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكتب الاتحاد الإيطالي الذي سمح لتونالي وزانيولو بالعودة إلى فريقيهما: لن يتمكن اللاعبان، في هذه الحالة، من اللحاق بالاستحقاقات في الأيام المقبلة.

ومن أجل تعويض غياب الثنائي، أعلن الاتحاد في وقت لاحق استدعاء مهاجم روما ستيفان الشعراوي (29 مباراة دولية، 6 أهداف) للمرة الاولى منذ مارس 2021.

ولم يعرف الشعراوي طريق الشباك في 8 مباريات خاضها في جميع المسابقات مع نادي العاصمة هذا الموسم حيث كان بديلًا منذ وصول الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة من تشلسي الانجليزي.

وتلقى المنتخب الإيطالي ضربة معنوية جديدة، بعدما اكد الاتحاد مغادرة المهاجم فيديريكو كييزا لمركز التدريب وعودته إلى ناديه يوفنتوس بسبب مشكلات في عضلات فخذه.

وكان كييزا، الذي خاض 42 مباراة دولية وسجل 5 أهداف، غاب عن صفوف "السيدة العجوز" في الفوز في مباراة الديربي على تورينو 2-0 في الدوري الاحد، في المرحلة الثامنة.

وسجل المهاجم، الذي تعرض لإصابة في ركبته ابعدته لفترة طويلة عن الملاعب في الموسم الماضي، أربعة أهداف في سبع مباريات هذا الموسم.

وكان الاتحاد أعلن الأربعاء أنه فتح تحقيقا في أغسطس لتحديد ما إذا كان لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي (21 عامًا) قام بمراهنات رياضية. ويشتبه في أنه استخدم عدة حسابات مختلفة على الانترنت للمراهنة في منصات سرية.