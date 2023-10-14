نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل القادمة في تصفيات مونديال 2026 والقنوات التي تنقلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب أوروجواي، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم 2026.

وسقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب فنزويلا بهدف لكل منهما، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة منتخب البرازيل القادمة ضد أوروجواي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب البرازيل مع نظيره منتخب أوروجواي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري الموافق الأربعاء المقبل.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة صباحا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واوروجواي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات SSC sports السعودية هي المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في موسمه الجديد 2026.