الرياضة

أهم أخبار الأسبوع الرياضي (7X7).. سر تقبيل حذاء شيكابالا واعتزال هازارد وتغريم الزمالك وقرعة سهلة وصراع على هذا النجم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم أخبار الأسبوع الرياضي (7X7).. سر تقبيل حذاء شيكابالا واعتزال هازارد وتغريم الزمالك وقرعة سهلة وصراع على هذا النجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (الفجر الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:-


يوم السبت

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يوم الأحد

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يوم الإثنين

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يوم الثلاثاء

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يوم الأربعاء

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يوم الخميس 
 

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يوم الجمعة

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إلى اللقاء في أسبوع رياضي جديد، من الفجر الرياضي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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