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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، ترتيب مجموعات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم مونديال 2026، وذلك عقب انتهاء المباريات التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

نتائج مباريات تصفيات كأس العالم

حيث سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فنزويلا بهدف لكل منهما، بينما حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا صعبًا على نظيره بارجواي بهدف نظيف.

ويتصدر منتخب الارجنتين بقيادة نجمه العالمي ليونيل ميسي في الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب مجموعات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، برصيد 9 نقاط.

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026

منتخب الأرجنتين برصيد 9 نقاط.

البرازيل برصيد 7 نقاط.

كولومبيا برصيد 5 نقاط.

أوروجواي برصيد 4 نقاط.

تشيلي 4 نقاط.

فنزويلا برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وأوروجواي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقنوات SSC sports السعودية هي المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في موسمه الجديد 2026.