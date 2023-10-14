نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الإيطالي يواجه نظيره المالطي لحجز تذكرة التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المنتخب الإيطالي يتأهب لمواجهة سهلة نسبيًا، حيث يواجه نظيره المالطي في تصفيات “أمم أوروبا 2024”، البطولة المقرر لها أن تقام في الأراضي الألمانية.

تشكيلة إيطاليا ومالطا المتوقعة

المدرب لوتشانو سباليتي، المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي من المتوقع أن يدخل بهذه التشكيلة، "حراسة المرمي جالويجي دوناروما، قلوب الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، جيورجو سكالفيني، أليساندرو باستوني، فيدريكو دي ماركو، وسط الملعب دافيد فراتيسي، مانويل لوكاتيلي، نيكولو باريلا، هجوم المنتخب نيكولو زانيولو، جياكومو راسبادوري، ماتيا زاكاني.

أما المدرب «ميشيل ماركوليني»، سيدخل بالتشكيلة التالية كما هو متوقع، “حراسة المرمي هينري بونيلو، دفاع الفريق ستيف بورج، إنريكو بيبي، زاش موسكات، وسط الملعب جوزيف مبونج، ماتيو جواليمير، بوران كريستينسين، ريان كايزولي، هجوم المنتخب تيدي تيوما، كيران نويك، جودي جونز”.

القناة الناقلة

تقوم قناة “بي ان سبورت”، بنقل مباريات التصفيات الأوروبية كمصدر وحيد في الشرق الأوسط.