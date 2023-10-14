آخر تطورات إصابة يوسف حسن مهاجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يعاني يوسف حسن مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من إصابة بالقدم غاب عن إثرها لمدة خمسة أشهر من تدريبات الفريق الأبيض.

تطورات إصابة يوسف حسن

ويعاني يوسف حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إصابة بقرحة بالقدم وتستوجب خضوعه لجراحة عاجلة.

وأوضح مهاجم الزمالك في بيان رسمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه عاني من تجاهل مسؤولي النادي الأبيض خلال الفترة الماضية.

من جانبه تكفل حسين السيد المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمصاريف العملية الجراحية التي سيجريها يوسف حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع يوسف حسن مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أشهر قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات مع الفريق الأبيض.

وفي سياق آخر، منح المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجازة من التدريبات لمدة 48 قبل العودة استعدادًا لمواجهة سموحة بالدوري.