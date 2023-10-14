نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب المقدوني يواجه نظيره الأوكراني من أجل التأهل لأمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الأوكراني لكرة القدم، لمباراة قوية مع نظيره المقدوني في تصفيات بطولة “أمم أوروبا 2024”.

وتأتي أهمية المباراة أنها تقبع في الجولة السابعة من تصفيات الأمم الأوروبية والمنتخبين يمتلكون نفس عدد النقاط، مما يجعل المباراة منتظره بشكل كبير.

التشكيلة المتوقعة للمنتخب الأوكراني والمنتخب المقدوني

المدرب «سيرجي ريبروف» من المرجح أن يدخل المباراة بهذه التشكيلة، "حراسة المرمي جيورجي بوشكان، قلوب الدفاع يوكوم كونوبليا، إليا زبارني، سيرجي كريفتسوف، فيتالي مايكوليتكو، وسط الملعب تاراس ستيبانينكو، أوكسليد زيشينكو، هيورهي سوداكوف، هجوم المنتخب أندريه يارمولنكو، أرتم دوبياك، فيكتور تسيجانكوف.

فيما المدرب المقدوني «بلوجيجا ميليفيكس» من المتوقع أن يدخل بالتشكيلة التالية، “حراسة المرمي داميان شيشكوفسكي، دفاع المنتخب جوفان مانيف، دجوكو زايكوف، فيسار موسيليو، وسط الملعب بويان دوميسكي، إيسنك أليمي، جاني أنتوسوف، إزغان أليوسكي، هجوم المنتخب إينيس بردهي، بويان ميفوسكي، إليف إلماس”.

القناة الناقلة

تقوم قناة “بي ان سبورت”، بنقل مباريات التصفيات الأوروبية كمصدر وحيد في الشرق الأوسط.