أين وصلت مشكلة خالد بوطيب والزمالك؟

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق الأبيض السابق؛ لتجنب دفع غرامة مالية كبيرة وحرمان النادي مجددًا من قيد صفقاته الجديدة.

أزمة خالد بو طيب في الزمالك

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت قرارًا خلال الساعات القليلة الماضية بتغريم نادي الزمالك 1.9 مليون يورو في القضية المرفوعة من المغربي خالد بو طيب.

وتسلمت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك قرار المحكمة الرياضية الدولية والذي ينص على دفع مليون و900 ألف يورو لصالح اللاعب المغربي.

من جانبه تقدم مسؤولو الزمالك باستئناف لدى المحكمة الفيدرالية على قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية خالد بو طيب أملا في تخفيض قيمة الغرامة.

من الجدير بالذكر أن المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد نادي الزمالك للحصول على كامل قيمة عقده، بداعي فسخ النادي التعاقد معه من طرف واحد.