خاص.. تعقيدات في مفاوضات تمديد عقد فتوح مع الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مفاوضات الزمالك مع الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تعقيدات خلال الساعات القليلة الماضية.

مفاوضات الزمالك مع فتوح

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "موقع الفجر الرياضي" آخر تطورات مفاوضات تمديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن هناك عدد من المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك يتبنوا منذ فترة الحديث مع أحمد فتوح؛ لتمديد عقده مع النادي.

وتابع المصدر أن هناك تغيير في اتقفات أحمد فتوح مع الزمالك عن الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن اللاعب طلب من قبل الحصول على منحة تعاقد 35 مليون جنيه بالإضافة إلى عقد سنوى فئة أولى.

وأكمل المصدر موضحا أن عرض الزمالك الأخير الذي قُدم لفتوح كان عبارة عن حصول اللاعب على منحة تعاقد تصل إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 60 مليون جنيه لمدة ثلاثة سنوات وكذلك عقود إعلانية.

وأردف المصدر مؤكدا أن أحمد فتوح طلب خلال الساعات القليلة الماضية الحصول على 50 مليون جنيه منحة تعاقد، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه لمدة ثلاثة سنوات.

وأتم المصدر لافتا إلى أن المرشحين الذين تولوا مسألة التفاوض مع أحمد فتوح قرروا غلق باب المفاوضات مع اللاعب لما بعد انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي نادي بشكل مجاني في يناير المقبل.