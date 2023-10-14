نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. أنباء عن إقالة الجزائرية "حكيمة أبوستة" من الإدارة الفنية لسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وردت أنباء من مصادر مقربة لـ "الفجر الرياضي" عن صدور قرار من قبل إدارة نادي سموحة بإقالة "حكيمة أبو ستة" المدربة الجزائرية التى تتولى منصب المدير الفني لفريق كرة القدم النسائية في نادي سموحة.

سبب إقالة حكيمة أبو ستة

ولم يُعلن عن أسباب الإقالة حتى الآن، وخاصة أن حكيمة أبوستة تم تعيينها في مطلع شهر أغسطس الماضي إستعدادًا لمشاركة فريق سموحة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024، ولكن صدر قرار الإقالة رغم أنها لم تخوض أي مباريات رسمية حتى الآن.

والمقرر انطلاق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية يوم 20 أكتوبر الجاري، ويستضيف فريق سموحة نظيره زد اف سي في الجولة الأولى للدوري الممتاز للكرة النسائية