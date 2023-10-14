نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهير برشلونة المعار قريب من العودة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفيد تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة سيبحث عن ظهير أيسر في «سوق الإنتقالات الشتوية» القادمة.

تشافي يستقر على عودة فالي

وقالت «الموندو ديبورتيفو» أن تشافي استقر على اللاعب المعار إلى ليفانتي الإسباني “أليكس فالي”، حيث يعجب به المدرب الإسباني كثيرًا، ويراه الظهير المناسب للفريق لمساندة أليخاندرو بالدي في هذا المركز.

من المتوقع أن يرحل اللاعب «ماركوس ألونسو» في يناير القادم، بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها، لأن المدرب تشافي غير مقتنع به بسبب عامل السن ولرعونته الدفاعية، بالتالي يبحث المدرب عن لاعب صغير في السن ويتفهم طريقة لعب الفريق سريعًا، كذلك يكون صاحب خصائص دفاعية وهجومية جيدة.

وقد تعرض أليخاندرو بالدي لإصابة مع المنتخب الإسباني، غادر على أثرها معسكر المنتخب، لكن الفحوصات أكدت إنه ا إصابة طفيفة وسيكون جاهز للمباريات القادمة مع برشلونة.