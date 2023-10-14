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أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. مواجهات ساخنة في مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

يقام اليوم السبت في الرابعة عصرًا منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات قوية.



1- البلاستيك مع الطيران



يشهد ملعب نادي البلاستيك صطدم مرتقب بين فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني مع فريق الطيران بقيادة محمد شعراوى.

حقق الفريقان الفوز بهدفين نظيفين في الجولة الأولى.



فاز فريق البلاستيك على فريق القناطر بينما فاز فريق الطيران على فريق اسكو.



2- شباب طوخ مع بنها



على ملعب نادي طوخ يواجه فريق شباب طوخ بقيادة محمد خطاب صاحب المركز الثامن برصيد نقطة فريق بنها متصدر المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 3 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق بنها على فريق بهتيم بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق طوخ مع فريق المرج سلبيًا.



3- شباب قليوب مع المطرية



على ملعب نادي شباب قليوب يلتقي فريق شباب قليوب صاحب المركز الرابع بقيادة احمد عبد النبي برصيد 3 نقاط مع فريق المطرية صاحب المركز الخامس بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق شباب قليوب على فريق شباب ابو السعود بهدف دون رد بينما تعادل فريق المطريه مع فريق هليوبوليس بهدف لمثله.



4- اسكو مع شباب ابو السعود



على ملعب نادي اسكو يلعب فريق

اسكو صاحب المركز الثالث عشر بقيادة حمدي خاطر مع فريق شباب ابو السعود صاحب المركز الحادي عشر.



ويدخل الفريقان اللقاء دون نقاط بعد هزيمتهم في الجولة الماضية.

5- الماظه مع القناطر



على ملعب نادي الماظه يحل فريق القناطر صاحب المركز الثاني عشر بقيادة إسماعيل ضمضم دون نقاط ضيفًا على فريق الماظه صاحب المركز العاشر بقيادة مختار حسين برصيد نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق الماظه مع فريق شباب بطا دون اهداف بينما تلقي فريق

القناطر الهزيمة من فريق البلاستيك بهدفين نظيفين.



6- هليوبوليس مع المرج



على ملعب نادي هليوبوليس يخوض فريق هليوبوليس صاحب المركز السادس بقيادة شريف شيفو لقاء صعب مع فريق المرج صاحب المركز السابع بقيادة محمود فلاحه، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة.



7- بهتيم مع شباب بطا



يستضيف ملعب نادي بهتيم لقاء بين فريق بهتيم متذيل المجموعة بقيادة ياسر عمر دون نقاط مع فريق شباب بطا صاحب المركز التاسع بقيادة محمد الجز برصيد نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق شباب بطا مع فريق الماظه بينما تلقي فريق بهتيم الهزيمة من فريق بنها بهدفين نظيفين.