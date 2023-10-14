تعرف على شروط الانضمام لنادي النني الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - قام اللاعب المصري «محمد النني» نجم آرسنال الإنجليزي، بتأسيس نادي خاص به في إنجلترا تحت شعار «الموهبة تلتقي مع الفرصة».

شروط الانضمام لنادي النني الإنجليزي

ويأتي شعار الفريق بشكل أسد يحمل تاج على رأسه، وتم تسمية الفريق بإسم «Elneny Football Club»، ويعمل النني على خلق فرصة كبيرة للاعبين المواهب من أجل إستكشافهم وتأهيلهم للفرق الكبيرة.

والسن المسموح به للإنضمام من 16 عام إلى 25 وهو السن المناسب للعمل على تطور الكثير من لاعبي كرة القدم والإهتمام بهم من الجانب البدني والمهاري، ليصبحوا نجوم المستقبل الكروي.

قد حصل النني على رخصة التدريب من الإتحاد الأوروبي منذ عامين، حيث كان يتولي تدريب فريق ناشئين أرسنال وقد أظهر اللاعب «كامرون إسماعيل»، صاحب الثلاث جنسيات المنضم مؤخرًا لمنتخب مصر للناشئين.

لكن اللاعب فضل أن يقوم بعمل شئ خاص به في المجال الذي يحبه، حيث يبدو أننا أمام مدرب قادم بقوة في الملاعب العالمية والمصرية.