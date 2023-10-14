نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عودة بيدري أهم أرقام برشلونة في غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجم برشلونة بيدري جونزاليس، من العودة للفريق الكتالوني بعد التوقف الدولي، بعد غياب لفترة، حيث خاض هذا الموسم مباراتين في الدوري فقط، تمكن من صنع هدف أمام قادش في الجولة الثانية.

أرقام برشلونة في غياب بيدري

قامت صحيفة «سبورت الكتالونية» بعمل إحصائية عن أرقام الفريق في غياب بيدري منذ إنضمامه للفريق الكتالوني.

وقد غاب بيدري عن الفريق الكتالوني في 54 مباراة بسبب الإصابات، حقق برشلونة الفوز في 27 مباراة وهو نصف عدد المباريات التي غاب عنها اللاعب، بينما تعرض الفريق للهزيمة في 14 مباراة، فيما كان التعادل فيصل في 13 مباراة.

وتأتي عودة بيدري مهمة، حيث يستعد الفريق الكتالوني لمواجهات شديدة الصعوبة وضغط مباريات كبير، ويتجهز الفريق لمواجهة «أتليتيك بيلباو، ريال سوسيداد، ريال مدريد» في الدوري الإسباني بينما ينتظره مباريات فخ في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعل تشافي في حاجة لكافة عناصر الفريق لتخطي هذه المرحلة الصعبة.