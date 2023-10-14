نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار الزمالك اليوم.. نبأ سار لجماهير القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو الزمالك انتهاء أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي في قضية شيكابالا الشهيرة؛ ليتمكن النادي من قيد صفقاته الجديدة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

انتهاء أزمة شيكابالا

وتنقعد الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء؛ من أجل التحرك الرسمي لحل أزمات النادي الأبيض وأبرزها أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن عدد من رجال الأعمال الزملكاوية ومحبي النادي أنشؤا صندوقًا لحل أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة وإنهاء حظر قيد الصفقات الجديدة.

وأوضح المصدر أن عدد من مرشحي انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة تمكنوا من تجميع جزء كبير من مبلغ الغرامة المستحقة لنادي سبورتينج لشبونة.

وتابع المصدر مشددًا أن الزمالك بصدد دفع مليون ونصف دولار أمريكي لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي بعد انتخاب مجلس إدارة جديد يوم 20 أكتوبر الجاري.