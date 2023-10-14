نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي أم هالاند؟.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سياق مفاجئ لجائزة «الكرة الذهبية»، قام مصدر إعلامي بالإعلان عن الفائز بالجائزة، وينتظر الجميع الإعلان بشكل رسمي عن جائزة «البالون دور» المقدمة من صحيفة «France Football».

تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

وأعلنت صحيفة «Bola Sport» الفرنسية عن فوز ليونيول ميسي بالجائزة للمرة الثامنية في تاريخ اللاعب الأرجنتيني، وقالت في نص الخبر «نعتذر لك يا هالاند، لكن ميسي هو الفائز».

ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الفائز بالجائزة نهاية شهر أكتوبر، في حفل تنظمه فرنسا يحتوي على العديد من الجوائز الأخري.

وكان ليونيول ميسي قد تم ترشيحه للجائزة، بسبب ما قدمه اللاعب الأرجنتيني في «كأس العالم»، حيث تم تتويجه بالبطولة في الأراضي القطرية بعد تحقيق الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

أما إيرلينج هالاند قد تمكن من تحقيق لقبي «الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا» مع مانشستر سيتي، وقد حقق لقب هداف البطولتين وقدم موسم أول مثالي له مع الفريق الإنجليزي.