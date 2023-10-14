نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة تفقدية لمشروع ستاد النادي المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال زيارته التفقدية لمحافظة بورسعيد، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمشروع ستاد النادي المصري الجديد.

هذا وقد رافق سيادته في الجولة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، فيما كان في استقبال سيادتهم الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري والأستاذ رجب عبد القادر والأستاذ الحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي وكذلك المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي.

جولة رئيس مجلس الوزراء لمشروع ستاد النادي المصري الجديد

وخلال الجولة استعرض المهندس محمد الغزاوي، رئيس القطاع المشرف على المشروع بالشركة المنفذة جوانب العمل بالمشروع مؤكدا أنه من المقرر تنفيذه والانتهاء منه في أغسطس 2024، حيث من المخطط أن يصل مسطح أرض الاستاد إلى ٥٠ ألف م2، وتقام الانشاءات على مسطح ۲۸ الف م2، حيث سيتكون الاستاد من 4 مدرجات وهي مدرجات الجهة الغربية وتضم "المقصورة الرئيسية" ومدرجات الجهة الشرقية وبها "فندق اللاعبين" ومدرجات الجهة الشمالية، ومدرجات الجهة الجنوبية، وتم تقسيم الاستاد إلى خمس مناطق وتم اسناد الاعمال لخمس شركات بورسعيدية لبدء تنفيذ الأعمال الانشائية.

وأضاف المهندس محمد الغزاوي أنه تم تصميم الاستاد الجديد على أحدث اشتراطات الفيفا والكاف متضمنا تنفيذ ملعب كرة قدم من المسطح الاخضر بنظام الهايبرد من شركة معتمدة من الاتحاد الدولي الفيفا وهو خليط بين النجيل الطبيعي والصناعي يجمع بين مزايا النوعين، وتم تقسيم مقايسات الاستاد إلى ۱۷ مقايسة تخصصية تشمل مقايسات الاعمال الانشائية والمعمارية والكهربية والتكييف واعمال ري وصرف الملعب.

ولفت إلى أن مدرجات الجهة الغربية ستضم غرف مجلس الادارة وصالة كبار زوار وقاعة المؤتمرات المجهزة باحدث وسائل الاتصال والترجمة الفورية، وكبائن المعلقين وعدد ه غرف فندقية، كما ستتضمن مدرجات الجهة الشرقية مبنى فندق اللاعبين، مكون من دور ارضي و٣ أدوار متكررة، ويشمل عدد ٢٤ غرفة فندقية على أعلى مستوى في التشطيبات، وصالة جيمانيزيوم، وغرف الكشف المنشطات، وغرف تغيير ملابس اللاعبين.

وأشار المهندس محمد الغزاوي إلى أن الاستاد الجديد سيحتوي على أكثر من ۳۰ بوابة لتسهيل دخول وخروج الجماهير وضمان السيولة الحركية، وجميع البوابات يتم التحكم بها عن طريق غرفه التحكم الالكترونية المركزية، وبنظام QR كود، كما أن الاستاد سيضم أكتر من ۳۰۰ كاميرا مختلفة لتغطية المدرجات والمنشأت الرياضية، وكذلك يحتوي على عدد ۲ شاشة الكترونية خلف المرميين، وكذلك شاشات اعلانات، والاستاد به أحدث وسائل البث التليفزيوني واحدث كاميرات النقل الرقمي والمتصلة بغرف المعلقين وغرفة الـ VAR‏.