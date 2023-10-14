نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري منطقة الجيزة.. "زمالك 2004" يكتسح ابو رجوان بسباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره أبو رجوان بسباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري منطقة الجيزة.

مباراة الزمالك مواليد 2004 ضد أبو رجوان

أحرز أهداف الزمالك كل من، عبد الغفار أنور "هدفين"، محمد أسعد ومحمد صبيح ويحيي محمد حسن ومحمد عبد الحميد "تيتو" وأحمد عادل.

ويقود فريق الزمالك 2004، رفاعي محمد رفاعي مديرًا فنيا، وهشام إبراهيم وناجي فضل ومحمد فوزي مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربا لحراس المرمى، مهند ياسر إداريًا، محمد علام أخصائيا للتأهيل والإصابات، إبراهيم بحر عاملًا للمهمات.