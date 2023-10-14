خاص لـ "الفجر الرياضي" عصام الشوالي يكشف حقيقة رحيله عن قنوات بين سبورتس

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية جدل واسع وكبير عبر منصات التواصل الإجتماعي تفيد رحيل المعلق التونسي عصام الشوالي من شبكة قنوات بين سبورتس بعد دعمه لفلسطين في الفترة الأخيرة.

عصام الشوالي يكشف لـ “الفجر الرياضي” حقيقة رحيله

وتواصل “الفجر الرياضي” مع المعلق التونسي عصام الشوالي من أجل معرفة حقيقة رحيله عن قنوات بين سبورتس القطرية الرياضية بسبب دعمه لفلسطين.

وقال عصام الشوالي في تصريحات خاصة:"جميع الأخبار المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف:"مستمر في قنوات بين سبورتس في الفترة القادمة، وسوف أقوم بتولي التعليق على مباراة إنجلترا ضد إيطاليا في تصفيات يورو 2024".

وتحدث الشوالي في مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي حول القضية الفلسطين حيث قال:"حدثوك عن القوة فكان وهم، حدثوك عن التكنولوجيا المتطورة فكان وهم، كلموك عن خط برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم، ألا فهمت ألا فهمنا ألا فهمتم.. أنهم مجرد بالونة وهم".