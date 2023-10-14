نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة إيطاليا ضد مالطة في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة إيطاليا ومالطة وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا “يورو ٢٠٢٤”.

موقف إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يسعى منتخب إيطاليا للخروج بنقاط المباراة كاملة من أجل تعزيز المركز الثاني خلف إنجلترا صاحب الصدارة والاقتراب أكثر من التأهل لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو ٢٠٢٤

من المقرر أن تقام مباراة إيطاليا ومالطة يوم السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد سان نيكولا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.