نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة مالطة في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “الفجر الرياضي” تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة مالطة في الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

موعد مباراة إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو ٢٠٢٤

من المقرر أن تقام مباراة إيطاليا ومالطة يوم السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد سان نيكولا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف إيطاليا ومالطة في تصفيات يورو ٢٠٢٤

يسعى منتخب إيطاليا للخروج بنقاط المباراة كاملة من أجل تعزيز المركز الثاني خلف إنجلترا صاحب الصدارة والاقتراب أكثر من التأهل لبطولة يورو 2024.

من المتوقع أن تخوض إيطاليا المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: دارميان – مانشيني – باستوني – ماركو

خط الوسط: باريلا – فراتيسي – كريستانتي

خط الهجوم: بيراردي – سكاماكا - زاكايني