ثلاثي القوس والسهم يحقق الرقم المؤهل لأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - حقق علي عبد البر وندى عزام ورنا ممدوح ثلاثي المنتخب الأول للقوس والسهم الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسميًا، من خلال مشاركتهم في البطولة العربية المقامة حاليا في السعودية.

منتخب مصر القوس والسهم

وأحرز علي عبد البر 640 نقطة في حين أحرزت ندى عزام 617 نقطة في حين حققت رنا ممدوح 610 نقطة.

وسبق وحقق ماجد دميان وليندا شرف ثنائي منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسميًا، بعد مشاركتهما في بطولة Sydney Olympic Park Archers Match play 8.

ونجح ماجد دميان في تحقيق مجموع نقاط 647 نقطة، في حين حققت ليندا شرف مجموع نقاط 611 نقطة.

وكان سبق وحقق شريف أشرف، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسميًا، بعد مشاركته فى بطولة SV Tell Weilheim التي أقيمت مؤخرا في ألمانيا، بعدما أحرز مجموع نقاط 646 بالبطولة.

وتقام منافسات البطولة العربية بمشاركة 110 لاعبا ولاعبة يمثلون 17 دولة، ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد المليجي نائب رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، وتضم البعثة كل من، علي عبر البر وبهاء عمرو ويوسف طلبة وشريف أشرف وجنى عبد الجيد وندى عزام ورنا ممدوح في القوس الأولمبي، وأحمد فخري ونانسي الجبيلي في القوس المركب بالإضافة إلى الدكتور ماجد محيي المدير الفني.

وينتظر الاتحاد المصري للقوس والسهم إحراز باقي الأرقام والمراكز المؤهلة للأولمبياد في البطولة الأفريقية المقبلة المقرر اقامتها في تونس.