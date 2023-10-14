746 سباحًا يجتازون بنجاح المرحلة الأولى لاختبارات سيتي كلوب

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أحمد جودة - القاهرة - أجرت مجموعة أندية سيتي كلوب اختبارات لفرق السباحة استعدادًا للمشاركات الرسمية في بطولات الموسم الجديد بعد اشهار سيتي كلوب.

المرحلة الأولى لاختبارات سيتي كلوب

شملت اختبارات المرحلة الأولى فرق ستة فروع بالعبور وبنها وطنطا وكفر الشيخ وشبين الكوم جاءت نتيجتها كالتالي:

اجتاز الاختبارات 746 سباحا بعدد ١١٥٢ نجمة بواقع ١٣٠ سباحًا في سيتي شبين بعدد ٢٣٧ نجمة، ٢.٧ سباحا في سيتي طنطا بعدد ٣٣٧ نجمة، ١٣٠ سباحا في سيتي كفر الشيخ بعدد ١٩٩ نجمة و٨٠ سباحًا بسيتي العبور بعدد ١٣٧ نجمة و١٤٣ سباحًا بسيتي بنها بعدد ١٥١ نجمة و٥٦ سباحًا بسيتي أسوان بعدد ٩١ نجمة.

وصرح الكابتن طارق لبيب المدير الفني للسباحة بمجموعة أندية سيتي كلوب أن انجاز الاختبارات في توقيت واحد بخمسة فروع يعكس مدى تطور المنظومة الإدارية والفنية بسيتي كلوب، مشيرًا إلى تنفيذ خطة السباحة لتمديد الاختبارات إلى بقية الفروع واتساع قاعدتها في جميع أنحاء الجمهورية بما يحدث نقلة نوعية وكمية ستساهم إيجابيًا في خريطة اللعبة كما هو مخطط له في سيتي كلوب.

وتأتي اختبارات السباحة ضمن خطة النشاط الرياضي بمجموعة أندية سيتي كلوب ببناء قاعدة للرياضيين في كل الألعاب وجميع الفروع المنتشرة في انحاء الجمهورية للمساهمة في توسيع قواعد المنتخبات الوطنية ورسم صورة مستقبلية للرياضة المصرية وفق رؤية الجمهورية الجديدة في كافة المجالات.