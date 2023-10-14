نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود أبطال وادى دجلة هانيا الحمامي وعلي فرج للمباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أبطال أندية وادى دجلة، من تحقيق لقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، بعد صعود هانيا الحمامي وعلي فرج للمباراة النهائية للبطولة، يأتي ذلك استكمالًا لريادة "وادى دجلة" للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا، بفضل جهود الإدارة في تطوير مستوى اللاعبين باستمرار، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج.

واستطاع الدجلاوي علي فرج، التأهل لنهائي بطولة أمريكا، بعد تغلبه على اللاعب طارق مؤمن المصنف الـ8 عالميًا- بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (8-11) (6-11) (13-11) (11-2) (11-9)، ومن المقرر أن يلتقي "فرج"-المصنف الأول عالميًا- في النهائي غدا مع بول كول المصنف الـ4 عالميًا.

ونجحت الدجلاوية هانيا الحمامي -المصنفة الثانية عالميًا- في الصعود لنهائي بطولة أمريكا، بعد فوزها على الأمريكية أماندا صبحي- المصنفة الـ5 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5) (11-4) (9-11) (11-5)، وتلتقي "الحمامي" مع نور الشربيني- المصنفة الـ1 عالميًا في النهائي.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام هذا العام في مدينة فيلادلفيا، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 196 ألف دولار، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهانيا الحمامى، ونور الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.