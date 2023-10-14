نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يحضر مران فريق المصري مواليد " 2006" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانب من المران الأساسي لفريق المصري تحت 17 عامًا "2006" والذي أقيم بملعب فندق مصر للسياحة " هلنان سابقًا ".

اجتمع رئيس النادي المصري باللاعبين بحضور رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر نائبا الرئيس واللواء ياسر سالم عضو المجلس وكذلك عباس نور الدين المدير الفني للقطاع والكابتن أحمد نبيه المدرب العام للفريق.

طالب كامل ابو علي اللاعبين ببذل قصارى الجهد والعرق خلال الفترة المقبلة.

أوضح أبو علي أن مجلس إدارة النادي وجماهير النادي المصري تنتظر الكثير والكثير من لاعبي قطاع الناشئين باعتبارهم الذخيرة الأساسية لمستقبل النادي.