أحمد جودة - القاهرة - نتائج وترتيب مجموعة الغربية وكفر الشيخ في القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية لدوري القسم الثالث " المجموعة العاشرة " عن فوز عثماثون طنطا على مركز شباب بسيون بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب شباب بسيون.



وحقق الحامول فوزًا خارج الديار على نادي بيلا بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم بملعب بيلا

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة سيدي سالم ونظيره نادي قلين في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب سيدي سالم

وحقق مركز شباب قطور فوزًا ثمينًا خارج الديار على سبورتنج كاسل بهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي استضافه ستاد طنطا.

وتعادل دسوق مع اتحاد بسيون سلبيا دون أهداف في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب مركز شباب دسوق.



وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة نادي سخا مع نظيره سمنود في المباراة التي شهدها ملعب نادي سخا.

ترتيب المجموعة العاشرة بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية

1- عثماثون طنطا (6) نقاط

2- نادي قلين (4) نقاط

3- سيدي سالم (4) نقاط

4- نادي سخا (4) نقاط

5- نادي دسوق (4) نقاط

6- الحامول (3) نقاط

7- شباب قطور (3) نقاط

8- سمنود (2) نقاط

9- إتحاد بسيون (1) نقطة

10- نادي بيلا (1) نقطة.

11- نادي بلطيم (0) نقاط.

12- شباب بسيون (0) نقاط

13- سبورتنج كاسل (0) نقاط