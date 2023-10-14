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أحمد جودة - القاهرة - فوز مركز شباب فاقوس وديرب نجم وتعادل سرس الليان والشرقية في دوري القسم الثالث

إنتهت منذ قليل منافسات الأسبوع الأول للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث بالمنوفية والشرقية.

وشهدت اللقاءات تعادل سرس الليان مع فريق الشنواني دون أهداف على ملعب غزل شبين.

وتعادل ميت خلف على ملعبه مع مركز شباب فاقوس 1/1 حيث تقدم ميت خلف في الدقيقة 13 للشوط الأول عن طريق اسلام العطار وقبل نهاية الشوط الثاني خطف شباب فاقوس هدف التعادل.

وتمكن منوف من تخطي عقبة أشمون بالفوز بهدف دون مقابل سجله شريف حمدي في منتصف الشوط الأول.

وتغلب نادي فاقوس على ضيفه فريق مركز شباب أبشيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة مثيرة.

ونجح فريق مركز شباب ديرب نجم في تحقيق فوزا غاليا على نظيره فريق بروسيا مصر بهدفين مقابل هدف عن طريق مصطفى بركات ومدحت عبد الوهاب من ركلة جزاء وسجل هدف بروسيا اللاعب سعد مجدي.

وحسم التعادل الإيجابي ديربي الشرقية مع بلبيس 1/1 حيث تقدم باسم عادل لفريق بلبيس في الدقيقة 7 للشوط الثاني وخطف الشرقية التعادل عن طريق كريم ناصر بالدقيقة 28 .

