نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق براعم المصري يفوز على الجمارك بسبعة أهداف مقابل هدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق براعم المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2013" بقيادة الكابتن مهاب السقا ، على نظيره فريق الجمارك بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الهدف ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما مالك محمد حسن "راؤول" ومحمد بوسكا.

وفي الشوط الثاني، سجل مصطفى مزروع أربعة أهداف " سوبر هاتريك " فيما أضاف ياسين غريب الهدف السابع، بينما سجل الجمارك هدفه الوحيد لتنتهي المباراة بفوز المصري بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

قائمة المصري في المباراة: محمد رضا، محمود هاني، أحمد فرج، أحمد رمضان، محمد النحاس، علي أسامة، مالك محمد حسن، آدم عبد الله، ابراهيم محمد فراج، محمد بوسكا، محمود السيد، مصطفى فتحي، يوسف زكريا، جامع السيد، محمد جلال، عدي التابعي، مصفى مزروع، أدهم العتر، عمر عبد الهادي، أحمد شهيب، عدي العباسي، ادم الشرقاوي، أحمد الحلوجي، ريان فرحات، ياسين غريب، آدم أبو موسى، جاسر طه.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مهاب السقا مدربًا عامًا ، ك. اسلام طه مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.