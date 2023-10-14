نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط وحيد يمنع برشلونة من ضم سانشو في الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة بشأن مستقبل جادون سانشو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رحيل سانشو عن مانشستر يونايتد

ويعيش سانشو حاليا فترة صعبة في مانشستر يونايتد، عقب استبعاد من جانب إيريك تين هاج مدرب الفريق مؤكدا أنه لا يتدرب بشكل جيد ولا يقدم ما يساعده على المشاركة، ليخرج اللاعب بتصريحات مثيرة ينفي حديث مدربه ويهاجمه ليتم استبعاده من المشاركة في المباريات حتى الآن.

وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، فإن سانشو استقر على الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب ما يعيشه حاليا داخل النادي.

منافسة بين يوفنتوس وبرشلونة لضم سانشو

وظهر نادي يوفنتوس في الساعات الماضية في سباق ضم سانشو في الميركاتو الشتوي المقبل، ولكن يتوقف الأمر على معرفة النادي بقدرته المالية في يناير المقبل وهل سيكون قادرا على حسم الصفقة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادي برشلونة مهتم هو الأخر بضم جادون سانشو، ولكن في الانتقالات الصيفية وليس الشتوية، وذلك بناءا على طلب من تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة قد يضم سانشو في الميركاتو الشتوي المقبل، ولكن بشرط أن يرحل أحد لاعبو الفريق في يناير وهو أمر مستبعد حتى الآن، لذلك قد يؤجل النادي الكتالوني الأمر إلى يونيو المقبل.