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أحمد جودة - القاهرة - أبوحمص على قمه المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث

انطلقت اليوم خمس مباريات فى الجولة الثانية من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالثزحيث فاز فريق أبو حمص على مياه البحيرة بهدفين مقابل هدف.

سجل ابراهيم منتصر ومحمود رضوان هدفي أبو حمص، بينما سجل عبد المنعم مستور هدف المياه الوحيد.

وبذلك يرتفع رصيد ابوحمص إلى 6 نقاط ويظل فريق مياه البحيرة دون نقاط.

وفاز مركز شباب العامرية على المعمورة بهدف دون رد سجله عاصم ياسين ليرتفع رصيد العامرية إلى 4 نقاط ويظل فريق المعمورة دون نقاط.

وأعرب هيثم عبد الموجود مدير الكرة بمركز شباب العامرية عن سعادته بفوز فريقه مؤكدًا أن العامرية سيطر على معظم فترات المباراة وأضاع عدة فرص حقيقية للتهديف كانت كفيلة بزيادة الأهداف لولا سوء الحظ.

وتعادل فريقي أبو المطامير مع الدلنجات بهدفين لكل فريق حيث سجل محمد على، نوح بدرى هدفى أبو المطامير، بينما سجل أحمد اسماعيل وأحمد مجدى هدفى الدلنجات ليصبح رصيد كل فريق 4 نقاط.



وتعادل المنتزه مع الترام سلبيا ليرتفع رصيد المنتزه إلى ٤ نقاط والترام إلى نقطة واحدة.



وتعادل بدر مع نهضة العامرية سلبيًا ليرتفع رصيد بدر إلى نقطة واحدة والنهضة إلى نقطتين.



ويلتقي الأحد فريق أصحاب الجياد مع كفر بولين.