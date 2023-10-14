نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا والنرويج بتصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في يعض السطور التالية موعد مباراة إسبانيا والنرويج بتصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة، حيث من المنتظر أن يلتقي المنتظر ضمن منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

موعد مباراة إسبانيا والنرويج



واختتم منتخب إسبانيا الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب الترويج مساء غدًا الأحد الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

وتقام أحداث مباراة إسبانيا والنرويج مساء الأحد عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والنرويج

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقلة الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.