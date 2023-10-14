نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي. ويقع طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد. وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي: الجولة الأولى:

السبت

18/11/2023

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة الزمالك. الجوله الثانية:

الثلاثاء

21/11/2023

الزمالك والطيران

على صالة الزمالك. الجولة الثالثة:

السبت

25/11/2023

الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك. الجولة الرابعة:

الثلاثاء

28/11/2023

الزمالك والداخلية

على صالة الزمالك. الجولة الخامسة:

السبت

2/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك. الجولة السادسة:

الثلاثاء

5/12/202

الزمالك وألعاب دمنهور

على صالة سيتي كلوب بدمنهور. الجولة السابعة:

السبت

9/12/2023

الزمالك والطيران

على صالة اتحاد الشرطة. الجولة الثامنة: السبت

16/12/2023

الزمالك ومصر للبترول

على صالة الزمالك. الجولة التاسعة:

الثلاثاء

19/12/2023 الزمالك والداخلية

على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي. الجولة العاشرة:

الثلاثاء

22/12/2023

الزمالك والصيد

على صالة الزمالك.