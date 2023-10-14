نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد جولة مثيرة في مجموعتي القاهرة والجيزة للقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصاد جولة مثيرة في مجموعتي القاهرة والجيزة للقسم الثالث
شهدت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث تسجيل 17 هدف.
1- فوز فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغني على فريق الطيران بقيادة محمد شعراوى بثلاثية نظيفة سجلها محمد حسين تريكه هدفين من ضربتي جزاء وحسام عادل هدف.
2- فوز فريق قليوب بقيادة أحمد عبد النبي على فريق المطرية بقيادة عبد الحميد ميدو بهدفين مقابل هدف سجلهما خالد عصام سعدون وعمرو مدحت لقليوب، ومحمد عبد الفتاح شولا للمطرية.
3- فوز فريق ابو السعود بقيادة على سليمان وايهاب فرج علي فريق اسكو بهدفين مقابل هدف سجلها سيد سيكا وحسين الشحات لابو السعود ومحمد سيد لاسكو.
4- فوز فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر على فريق مركز شبان بطا بقيادة محمد الجز بثلاثية نظيفة سجلها محمد صلاح وأحمد أسامة ومحمد جمال.
5- فوز فريق القناطر بقيادة إسماعيل ضمضم على فريق الماظه بقيادة مختار ناصر بهدف دون رد سجله خالد عبد الناصر.
6- فوز فريق هليوبوليس بقيادة شريف شيفو على فريق المرج بقيادة محمود فلاحه بهدفين نظيفين سجلهما أحمد فياض.
7- تعادل فريق طوخ بقيادة محمد خطاب مع فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن بهدف لمثله سجل محمد عجوه هدف بنها.
كما أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن ..
1- فوز فريق أورانج بقيادة تامر عبد الخالق على فريق كسكادا بقيادة محمود ابو الذهب بهدفين نظيفين سجلهما أحمد علي هلول ومحمد أحمد كهرباء.
2- فوز فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد على فريق دياموند بقيادة جمال الدسوقي بهدفين نظيفين سجلهما ابراهيم الديب ومحمد خلف.
3- فوز فريق الصيد بقيادة طارق حسن على فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر بهدفين مقابل هدف، سجلها اسلام حديد ومحمد دعبس للصيد وأحمد فوزي لحدائق الاهرام.
4- فوز فريق منشية ناصر بقيادة محمد رمضان على فريق صول بقيادة احمد الضظوى بهدفين مقابل هدف سجلهما أدهم هشام وباسم أشرف لمنشية ناصر واحمد حسن لصول.
5- فوز فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى على فريق اطفيح بقيادة شوقى محمد بهدف دون رد سجله على شعبان.
ترتيب المجموعة السادسة
1-البلاستيك6 نقاط
2- شباب قليوب 6 نقاط
3- بنها 4 نقاط
4- هليوبوليس 4 نقاط
5- بهتيم 3 نقاط
6- ابو السعود 3 نقاط
7- الطيران3 نقاط
8- القناطر 3 نقاط
9-طوخ نقطتين
10 المطريه نقطة
11-الماظه نقطة
12- المرج نقطة
13 شباب بطا نقطة
14-اسكو دون نقاط