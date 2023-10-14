نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يفقد مليون متابع في يوم واحد.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فقد محمد صلاح مليون متابع عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك ضمن ردود أفعال جماهيرية سلبية اتجاه اللاعب. وجاءت ردود الأفعال السلبية بسبب غيابه عن المشاركة في دعم القضية الفلسطينية. صلاح يستعد للمشاركة أمام الجزائر ويستعد محمد صلاح للمشاركة بجانب المنتخب المصري امام نظيره الجزائري وذلك في المباراة الودية الثانية للفراعنة. وسبق الفراعنة مواجهة زامبيا الخميس المقبل ليتفوق عليها بهدف نظيف سجله حمدي فتحي. ويجري المنتخب المصري استعداداته للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج 2024.